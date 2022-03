Pochettino / Ten Hag, le duel final pour le banc de Manchester

Mauricio Pochettino vit très certainement ses derniers mois sur le banc du PSG. Arrivé, il y a un peu plus d’un an sur le banc Rouge & Bleu – et encore sous contrat jusqu’en juin 2023 – l’entraîneur argentin a perdu la Ligue 1 la saison dernière, et réalise l’une des pires saisons sous QSI avec la perte du Trophée des Champions ainsi que l’élimination en huitièmes de finale de la Coupe de France et de la Ligue des Champions.

Depuis plusieurs mois, le nom du coach du PSG est associé à Manchester United. Déjà cet hiver, il était proche de rejoindre les Red Devils et aurait aimé la capitale française. Il était finalement resté. Mais l’ancien de Tottenham est fortement critiqué, pour ses résultats en dehors de la Ligue 1 et également sur le jeu de son équipe. Malgré ça, Manchester United est toujours intéressé. Des entretiens avec le directeur du football John Murtough auraient eu lieu selon le Telegraph. Le média britannique explique que les Mancuniens ont une idée précise pour leur futur coach, qu’il est une identité de jeu claire. Dans cette optique, deux coachs seraient en pôle position, Mauricio Pochettino et Erik ten Hag. Aussi dans le viseur, Luis Enrique n’est pas intéressé. Il veut participer à la Coupe du Monde avec l’Espagne. Julen Lopetegui, également pisté, ne veut pas quitter le Séville FC.