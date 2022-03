Après le fiasco de la Super League, Nasser al-Khelaïfi – le président du PSG – avait été nommé à la tête de l’association des clubs européens (ECA) en avril 2021. Ces dernières semaines, le projet Super League a refait surface. La Juventus Turin, le Real Madrid et le FC Barcelone estiment qu’elle n’est pas morte et aimeraient la relancer avec une refonte du projet. Le dirigeant qatari était face aux journalistes et a évoqué cette fameuse Super League.

« Dans mon discours, je pense que j’ai tout dit. Comme vous le savez, la position de l’ECA est contre et nous nous y opposerons toujours. En fait, pour nous, ce n’est pas une idée, alors je ne pense pas que nous ayons besoin d’en discuter même. Cela n’existe pas, cela n’a pas vraiment commencé, lance le président du PSG dans des propos relayés par RMC Sport. Je vais répondre à la question concernant la non-Super League. Cela n’existe pas, ni le premier plan ni le deuxième. Donc ici à l’ECA nous pensons à l’avenir. Nous croyons en notre compétition, la compétition de l’UEFA, tout simplement la compétition des clubs. Je pense qu’il y a là un très grand et nous sommes très enthousiastes pour ce nous allons faire. Nous n’avons pas besoin de ce système. Tout le monde est contre, des fans aux médias, en passant par les clubs, les petits et les grands clubs. Ils ne sont que trois. Nous sommes ici, unis, et tout le monde ici peut vous dire, même les membres, qu’aujourd’hui l’ECA a retrouvé son unité en 2021. Nous resterons ensemble comme une seule famille, prenant soin les uns des autres. C’était notre objectif principal et nous l’avons fait. Maintenant nous allons regarder ce que nous pouvons faire pour 2022.«