Hier soir, lors de la large victoire de l’Equipe de France contre l’Afrique du Sud (5-0), Kylian Mbappé a réalisé une très belle prestation sous le maillot de l’Equipe de France avec en point d’orgue, son magnifique but qui nous rappelle celui qu’il avait inscrit avec le PSG dans le même stade le 6 février dernier. Johan Micoud s’est dit impressionné par l’attaquant et sa mentalité.

« Ce qui est fort, c’est qu’il arrive à maintenir un niveau assez élevé et de ne pas se relâcher et entre guillemet, s’en foutre du match, souligne Micoud sur le plateau de l’Equipe du Soir. Ça montre un respect par rapport à l’adversaire. Tu as la sensation que sur ce match-là, où la marge est tellement grande entre lui et l’adversaire, il est sérieux, il joue de façon professionnelle. Après, il y a des gestes exceptionnels. Son but, sans élan, pour la mettre où il l’a mis, c’est quand même assez exceptionnel.«

Le numéro 7 du PSG qui a rappelé à la fin du match ses objectifs en Equipe de France et en club. « Exploser tous les records ? Bien sûr que j’ai toujours voulu être le premier partout en équipe de France comme en club. Je sais qu’il y a encore un long chemin parce que ce qu’a fait »Titi » personne ne l’a fait. Je pense que je peux y arriver…et bien plus vite qu’on le croit.«