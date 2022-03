Le PSG fait face à une multitude de blessures depuis le début de la saison et Sergio Ramos en est le parfait symbole. Un dysfonctionnement interne a été repéré au PSG et le club va tenter d’y remédier. En effet, selon Le Parisien Mauricio Pochettino se plaint d’un manque de communication entre deux entités.

Pour rappel, le coach Rouge & Bleu est le chef du staff technique. D’un autre côté, le staff médical a pour objectif de remettre les joueurs sur pied le plus rapidement possible. Mais pour que l’entraineur argentin puisse réintégrer un joueur dans l’équipe première, il doit avoir l’aval de la cellule de performance. Or, cette dernière prendrait trop de temps à donner son accord après le rétablissement du joueur, indique Le Parisien sur son site internet. Une situation que Mauricio Pochettino ne supporte plus.

En effet selon les informations du journal francilien, le chef du département performance Gian Nicola Bisciotti sera remplacé par Nicolas Mayer, membre du staff de Pochettino. En place depuis juillet 2020, le premier cité sera désormais rattaché à d’autres tâches. Le nouveau chef du département travaillait au côté de Sebastiano Pochettino, préparateur physique en chef, mais « ne sera plus en prise directe avec la gestion de l’équipe professionnelle au quotidien », explique Le Parisien. Cette rotation permettra une meilleure communication entre la performance et le staff technique. Le staff médical n’est pas concerné par ces changements internes, ajoute le journal français.