L’avenir de Mauricio Pochettino est un sujet présent depuis quelques mois dans les médias et les rumeurs sont récurrentes. Annoncé avec insistance du côté de Manchester United au mois de novembre dernier, le coach argentin semble faire l’unanimité en Angleterre. C’est ce qu’explique le journaliste Fabrizio Romano sur le podcast United Stand.

« Le dossier Pochettino ? J’ai l’impression que c’est comme celui d’Haaland, ça change chaque semaine ! Une semaine on annonce Ten Hag, une autre c’est Pochettino… La réalité c’est qu’ils vont parler ensemble au sein de la direction mancunienne, où beaucoup souhaitaient Pochettino en novembre dernier au moment du licenciement d’Ole Gunnar Solskjaer. Il a toujours été très apprécié, ce n’est pas un secret. Il est aimé pour son approche, sa mentalité et pour être un entraîneur avec une vision à long terme. Pochettino souhaite ce genre de garantie d’être un entraîneur important pour le club car avec le PSG il se sent toujours en danger, ce qui n’est pas facile ! […] Il sait que rien n’est fait avec Manchester United, ce ne sont que des discussion, Ten Hag est aussi une piste sérieuse. »