La justice donne raison à Canal+ dans son litige contre BeIN

Amazon a obtenu 80% des droits TV de la Ligue 1 jusqu’en juin 2024. Mais pour les deux derniers matches à diffuser, celui du samedi 21 heures et celui du dimanche à 17 heures, c’est le flou total. Canal Plus, qui doit diffuser ces rencontres après son accord de sous-licence avec BeIN Sports, ne veut plus diffuser le championnat de France en raison du choix de choisir Amazon, après le fiasco Mediapro. La chaîne cryptée avait attaqué en justice la chaîne qatarienne à propos de ce lot 3. Et selon les informations de RMC Sport, “le tribunal de commerce de Nanterre a donné à raison à Canal+. Le tribunal juge que la chaîne cryptée peut suspendre sa sous-licence si BeIN ne poursuit pas la Ligue de football professionnel.“

Si BeIN décide de le faire, Canal devra alors verser les 332 millions d’euros du lot 3 à la LFP avec un premier versement le 5 août. Avec ce conflit, on ne sait toujours pas qui va diffuser ces deux rencontres, alors que la LFP a dévoilé la programmation de la première journée avec les deux matches – dont Troyes / PSG le samedi 7 août à 21 heures – annoncés sur Canal Plus.