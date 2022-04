Revue de Presse PSG : Dembele, Katoto, sponsor maillot, Areola…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 7 avril 2022. Le dossier Katoto qui se complexifie, Dembele entre le PSG et le Barça, Qatar Airways probable futur sponsor maillot, Areola bientôt vendu ?

Évoqué sur le site Canal Supporters ce mercredi, le dossier Marie-Antoinette Katoto fait beaucoup parler. La meilleure buteuse de l’histoire du club de la capitale (139 réalisations) a déclaré à l’AFP qu’elle n’était pas proche du tout d’une prolongation de contrat. Le Parisien explique qu’il semblerait qu’il y ait deux zones d’ombres persistantes dans ce dossier. L’attaquante du PSG reprocherait à son club le manque d’implication des dirigeants parisiens, et sa gestion du cas Hamraoui. Marie-Antoinette Katoto donnerait toujours sa priorité à son club formateur, mais on peut comprendre par ces informations de nos confrères du Parisien, que l’attaquante souhaite voir le PSG grandir et évoluer, en même temps qu’elle, en témoigne l’idée qu’elle ne considère plus le Paris Saint-Germain comme « LA place forte du football en France et en Europe » . Elle qui n’adresse plus la parole à Kheira Hamraoui, il se dirait en privé qu’elle serait prête à partir du club de la Capitale si l’ancienne milieu de terrain du FC Barcelone ne quitte pas Paris cet été. Toujours selon Le Parisien, l’Olympique Lyonnais espère profiter de cette situation afin de s’attacher les services du meilleur atout offensif de son grand rival parisien, pour cela, Lyon aurait déjà avancer ses pions, avec « une offre financière stratosphérique« .

Le Parisien fait un focus sur le dossier Dembele. Le quotidien nous apprend que les relations entre le clan de l’international français (27 sélections) et le FC Barcelone se réchauffent, à l’image du voyage de Mateu Alemany ces derniers jours au Maroc afin de rencontrer Moussa Sissoko, agent d’Ousmane Dembélé. Un voyage qui redonne de l’espoir au board barcelonais, et qui devrait être suivi par d’autres entretiens entre les deux clans ces prochaines semaines. Devenu indiscutable sous les ordres de Xavi et deuxième meilleur passeur (10 p.d) de Liga derrière Benzema, Dembélé voit le FC Barcelone lui faire les yeux doux publiquement par la biais de déclarations publiques du coach catalan ou encore du président Laporta. Toujours selon nos confrères du Parisien, c’est un contrat de 4 ans accompagné d’un salaire de plus de 10 millions d’euros qui serait sur la table. Si les prétentions salariales de l’ancien du Borussia Dortmund semblent plus élevées, ce contrat proposé pourrait ne pas suffire, et faire ressurgir le Paris Saint-Germain dans ce dossier.

Dans son édition du jour, L’Équipe informe que le PSG devrait changer de sponsor maillot la saison prochaine. Alors que c’est la société Accor qui est actuellement sur la tunique parisienne sous la marque de son programme de fidélité All depuis 2019, ce partenariat devrait s’arrêter dans les prochaines semaines. Cette collaboration rapportait entre 60 et 70 M€ au Paris Saint-Germain par saison. Sébastien Bazin, le président du groupe hôtelier, l’a laissé entendre officiellement récemment.

Néanmoins, le quotidien sportif explique qu’Accor devrait tout de même demeurer partenaire du club de la capitale « mais sous une autre forme et surtout à un tarif moindre. » Qui pour le remplacer ? Le PSG ne devrait pas trop se casser la tête pour en trouver un, puisqu’il pourrait s’agir de Qatar Airways avec lequel des discussions sont en cours. La compagnie aérienne du Qatar fait déjà partie des sponsors des Rouge & Bleu puisqu’il était déjà lié à la section homme et femme du football en plus du handball depuis février 2020. Si la somme précise n’a pas été filtrée, celle-ci devrait être à peu près dans les eaux de ce que versait Accor. Qatar Airways devrait donc payer une somme conséquente, de plusieurs dizaines de millions d’euros.

Alphonse Areola, qui a réalisé 7 clean sheets en 14 matches avec West Ham, pourrait prolonger son aventure en Angleterre. En effet selon L’Équipe, « West Ham pourrait être tenté de lever l’option d’achat d’Areola (estimée à 13,2 M€) auprès du PSG (où il est sous contrat jusqu’en 2023), afin de l’installer comme numéro 1 ». Dans le même temps, le club londonien va prolonger d’une saison Fabianski mais il devra faire face à « une concurrence accrue » selon David Moyes. Aussi, Fulham actuellement en Championship, « a émis la volonté de faire revenir le Français », lui qui a déjà joué avec cette équipe la saison passée.