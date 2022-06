Pogba de retour à la Juventus (Goal ; Santi Aouna)

Le milieu de terrain est l’un des chantiers importants du mercato du PSG. Afin d’apporter des joueurs fiables au côté de Marco Verratti, les dirigeants parisiens prospectent un peu partout en Europe. Les noms d’Aurélien Tchouameni, Sergej Milinković-Savić ou encore Paul Pogba ont été associés au club de la capitale. Pour le dernier cité, il semblerait que le dossier soit clos, et que la décision de l’international français ait été prise.

Pogba à la Juventus, deal done ?

En effet selon les informations de Romeo Agresti, Paul Pogba aurait accepté de revenir à la Juventus Turin cet été. Le journaliste de Goal Italia révèle que les derniers détails ont été réglés pour le retour de « la pioche » en terre turinoise et son transfert sera officialisé en juillet. Tendance confirmée par Santi Aouna, qui va plus loin en expliquant que l’international français a même signé son contrat avec la « Vieille Dame » et s’est engagé pour quatre saisons. C’est donc une piste en moins pour le Paris Saint-Germain qui a prouvé à maintes reprises ses carences dans ce secteur de jeu si essentiel…