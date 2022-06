Galtier proche de s’engager avec le PSG (Di Marzio)

Intronisé vendredi dernier en tant que conseiller sportif du PSG, Luis Campos aurait une idée bien précise en tête afin de remplacer Pochettino. Le poste d’entraîneur étant un chantier prioritaire pour le dirigeant lusitanien, les avis seraient divisés en interne au Paris Saint-Germain, entre les décideurs qataris qui souhaiteraient attirer Zidane, et l’ancien dirigeant du LOSC qui aurait Christophe Galtier en tête… et ce dernier serait même tout proche de rejoindre la capitale française.

Rencontre amicale avec Allegri, Galtier à un pas du PSG

Alors qu’une photo circule sur les réseaux sociaux d’une rencontre entre Luis Campos et Massimiliano Allegri devant un hôtel à Monaco, le journaliste Gianluca Di Marzio dément toute arrivée au PSG du coach italien. En effet selon le journaliste de la Sky, les deux hommes se connaissent depuis un certain temps et ont pris un simple café ensemble. S’il n’est « pas exclu » que le nouveau conseiller du football ait ‘tenté de le faire venir au PSG », Allegri souhaite de son côté rester à la Juventus. Di Marzio précise aussi que si la piste menant à l’entraineur turinois prend du plomb dans l’aile, c’est que Christophe Galtier serait « proche de rejoindre » le Paris Saint-Germain. Une information qui va dans le sens de pas mal d’échos que l’on peut lire dans de nombreux médias.