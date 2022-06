Les détails du voyage de Zidane au Qatar (Mundo Deportivo)

Depuis l’officialisation de Luis Campos au poste de conseiller sportif au PSG, le chantier prioritaire est celui du poste d’entraîneur. Celui-ci se transforme petit à petit en véritable feuilleton, et ne devrait pas tarder à prendre fin. Si les noms de Zidane et Galtier reviennent avec insistance et se tire la bourre pour le poste, Mundo Deportivo s’avance et a trouvé le nom du successeur de Mauricio Pochettino. Selon le média espagnol, c’est Zinedine Zidane qui sera sur le banc du PSG à partir de la saison prochaine. En plus d’un accord de principe annoncé par nos confrères transpyrénéens annoncé depuis près d’une semaine, les détails d’un voyage au Qatar du champion du monde 1998 nous sont livrés aujourd’hui.

Zidane au Qatar, accompagné d’hommes de confiance

ZZ de son surnom, aurait rencontré l’Emir Tamim bin Hamad Al Thani en personne au Qatar. Pour ce voyage, l’ancien coach du Real Madrid était accompagné de son conseiller historique Alain Migliaccio. Pour rappel, vendredi dernier, ce dernier s’était empressé de démentir quelconque contact avec le board qatari auprès de nos confrères de L’Equipe. En plus de cet homme de confiance, Zidane était accompagné d’une autre personne fiable de son entourage : Gregory Dupont. Il a été dans son staff médical du côté du Real Madrid.

Les détails de l’accord entre Zidane et le PSG

Pour rappel Mundo Deportivo s’avance sur un accord trouvé entre le club de la capitale et Zinedine Zidane. Ce dernier serait prêt à s’engager avec le club Rouge & Bleu pour trois saisons et un salaire annuel de 25 millions d’euros. Le contrat comprendrait une accord en faveur d’une conciliation entre le PSG et l’Equipe de France si la FFF venait à contacter Zidane pendant son mandant avec le Paris Saint-Germain. Par ailleurs, le média espagnol affirme que le gouvernement qatari travaillerait en parallèle sur une offre de sponsoring pour l’Equipe de France.