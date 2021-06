Pogba : “Je n’ai pas le numéro de Nasser”

Paul Pogba a souvent été associé au PSG ces dernières années. L’international français, encore sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Manchester United, n’a pas encore prolongé son contrat. Hier, ESPN faisait savoir que les Rouge & Bleu pourraient se pencher sur son cas en 2022, s’il ne prolonge pas et qu’il est libre. Présent en conférence de presse ce jeudi, le milieu de terrain a été interrogé sur une possible arrivée au PSG. “Des contacts avec Paris ? Il me reste un an de contrat. Tout le monde le sait. Pas encore eu de proposition concrète. Je ne me suis pas posé avec les dirigeants et l’entraîneur, je suis encore à Manchester. Ma pensée là c’est l’Euro. Je suis concentré. J’ai plus d’expérience qu’avant, je suis focus sur le présent, c’est l’Euro. J’ai un agent qui s’occupe de tout ça. Je n’ai pas le numéro de Nasser (rires).”

Paul Pogba qui est également revenu sur la “brouille” entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud. “Les seules tensions c’est au dos, aux jambes, les kinés sont là pour ça (rires ). Franchement, je suis dans l’inside, il n’y a rien, il y a toujours eu une très bonne ambiance avec tout le monde. On va directement aller dans le sujet : entre Olivier et Kyky, il n’y a rien du tout. Je pense que ce qui a été dit a peut-être été mal transmis. Vous connaissez très bien Kylian, ses qualités, il peut marquer et faire beaucoup de passes décisives, il le fait, il est vraiment altruiste, il joue pour l’équipe même si je lui dis toujours que ce serait bien qu’il défende un peu plus (sourire). Il n’y a rien, rien n’est ressorti, je ne sens pas de tensions, rien du tout. C’est du sourire.“