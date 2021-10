Pour Benzema, Mbappé jouera un jour au Real Madrid

Le PSG réussit un début de saison parfait en Ligue 1 avec huit succès en autant de rencontres, et est donc largement en tête du championnat. Parmi les grosses satisfactions de ce début de saison, comment ne pas évoquer les belles performances de Kylian Mbappé. Auteur de quatre buts et trois passes décisives en en Ligue 1, l’international français est en mode patron malgré un été tumultueux où il aura été au coeur des rumeurs et des critiques. Interrogé par le journal L’Équipe, Karim Benzema estime que le numéro 7 du Paris Saint-Germain va s’engager un jour avec le Real Madrid.

« Est-ce que j’attends Mbappé au Real Madrid la saison prochaine ? Il l’a dit lui-même. Il a envie de voir autre chose. Il jouera un jour pour le Real. Je ne sais pas quand. Mais il viendra. Ce n’est qu’une question de temps. (…) Comment je me suis senti avec lui et Griezmann à l’Euro ? Les critiques font partie du jeu quand il n’y a pas de buts, d’actions. Tout le monde attendait que l’on marque à chaque fois. Mais le foot, ce n’est pas comme ça. On peut avoir les meilleurs joueurs, la meilleure attaque du monde, tout ce que tu veux, il faut du temps. Il y a aussi un adversaire qui te connaît, te regarde, resserre les lignes. Il nous faut juste du temps. Chacun de nous à ses qualités. Il faut les accorder. Mais ça doit marcher avec Antoine et Kylian. Et il n’y a pas que nous. Il y a d’autres très bons attaquants qui peuvent jouer aussi. »