Revue de Presse PSG : Kimpembe, Sergio Ramos, Gueye, Bernat…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 2 octobre 2021. L’état physique de Kimpembe, Sergio Ramos espéré après la trêve internationale, le début de saison très convaincant de Gueye, Juan Bernat enfin de retour…

L’Équipe fait un focus sur Presnel Kimpembe qui est le joueur à avoir été le plus utilisé par Mauricio Pochettino depuis le début de la saison, avec Hakimi, avec 896 minutes disputées et les deux ont pris part aux onze matches officiels du club (huit en Ligue 1, deux en Ligue des Champions et un en Trophée des Champions). Rappelons que le Français a joué en plus trois fois 90 minutes avec les Bleus en septembre. Le défenseur « reconnaît être très fatigué cette saison après certains matches », lui qui n’a eu qu’une seule semaine de préparation et qui souffre de la cheville depuis quelques semaines. Même si « dans son entourage, on juge aujourd’hui qu’il va beaucoup mieux, tout en reconnaissant qu’il a beaucoup joué », il pourrait être préservé contre le Stade Rennais ce dimanche.

Le quotidien sportif explique que le match contre Rennes pourrait être une bonne opportunité pour Juan Bernat de revenir de sa grave blessure au genou. Le seul absent de ce déplacement est un autre espagnol, Sergio Ramos qui est « espéré après la trêve internationale par le staff ». Les Parisiens partiront « exceptionnellement » mise au vert dès ce soir.

Le 11 probable selon L’Équipe : Navas – Hakimi, Marquinhos, Diallo (ou Kimpembe), Nuno Mendes – Verratti, Gueye – Di Maria, Messi, Neymar – Mbappé

Après son doublé face à Reims, son premier en Ligue 1, Arnaud Kalimuendo (prêté par le PSG au RC Lens) a reçu la meilleure note du match par le média sportif (7/10).



Le Parisien de son côté consacre un article complet à Idrissa Gueye, « un Ganactique » à Paris. Si Marco Verratti a été « épatant » face à Manchester City, c’est bien le Sénégalais qui a été élu homme du match en réalisant sa meilleure rencontre sous le maillot rouge et bleu selon le journal. Il a été le joueur qui a « le plus a initié le pressing, a réussi le plus de tacles, remportés sept duels et a réussi 92% de ses passes. » La détermination est « l’un des atouts qui permettent à Gueye de gagner ses galons d’incontournable dans les rangs parisiens. » Le quotidien s’interroge désormais si l’international « saura garder le rythme et reproduire le niveau de performance affiché mardi soir. »

Juan Bernat « entrevoit la lumière » pour Le Parisien, avec une probable présence du joueur ce dimanche pour le déplacement contre le Stade Rennais. Et certains spécialistes expliquent qu’ils ne sont « pas inquiets » pour le joueur car il est encore jeune (28 ans), possède « la culture du travail et une bonne hygiène de vie ». Il serait donc « tout à fait capable de revenir. »