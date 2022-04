Outre le dossier Kylian Mbappé, un autre sujet fait les choux gras de la presse spécialisée et des différents observateurs du PSG: quid de l’avenir de Mauricio Pochettino ? Et en cas de départ, qui succédera au technicien argentin ? Pour l’heure, assez peu de pistes concrètes émergent véritablement. Si le nom de Zinedine Zidane continue d’apparaitre ici et là, l’autre option mènerait à Antonio Conte. Après des informations du Parisien faisant état de l’envie du transalpin de coacher le PSG, celles de RMC évoquant les exigences XXL de l’actuel entraîneur des Spurs et, enfin, celles de La Gazzetta dello Sport réfutant toutes approches entre les différentes parties, c’est clairement le dossier qui a le vent en poupe en ce moment.

Une option qui séduit apparemment certains observateurs, mais qui n’emballe nullement Stéphane Bitton. Sur les ondes de France Bleu Paris, le journaliste a ainsi fait part de son scepticisme concernant l’ancien coach juventino : « Je sais qu’il faut laisser la chance au produit, mais je ne suis pas du tout emballé par cette idée. Antonio Conte a déjà fait ses preuves dans de grands clubs comme la Juventus ou l’Inter, il a aussi gagné la C1 comme joueur avec la Juve, mais mon instinct de suiveur du PSG me dit qu’il n’est pas l’homme de la situation pour le PSG. Son caractère et son management me semblent aux antipodes de la gestion des joueurs actuellement de rigueur au PSG. Personnellement, je préférerais un ticketArsène Wenger / Zinedine Zidane pour prendre en charge l’effectif du PSG la saison prochaine. »