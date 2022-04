Le clan Conte dément les rumeurs l’envoyant au PSG

Depuis plusieurs jours, Antonio Conte est envoyé du côté du PSG. Entre les prétentions salariales du technicien italien et le choix des hommes avec qui il voudrait travailler, RMC Sport annonce de son côté des exigences très élevées. Sous contrat avec Tottenham jusqu’en 2023, l’ancien coach de Chelsea est actuellement 5e de Premier League et en course pour qualifier les Spurs en Ligue des Champions. En contradiction absolue avec ce qui a été avancé par nos confrères d’RMC Sport, des informations nous parviennent aujourd’hui de l’autre côté des Alpes.

En effet, l’entourage d’Antonio Conte, selon la Gazzetta Dello Sport, dément totalement toutes les rumeurs l’envoyant au Paris Saint-Germain, les qualifiant même de « fake news absurdes« . Le clan de l’Italien a commenté les exigences avancées par RMC Sport qu’il définit comme fausses informations : « De la liste hypothétique des joueurs recherchés, à la folle demande de 30 millions de salaire, qui ferait de lui l’entraîneur le mieux payé au monde devant Guardiola, Klopp et l’actuel détenteur du record Simeone. D’ailleurs, aucun entraîneur ne gagne autant dans le monde« . L’entourage de Conte a enfin réfuté les informations disant qu’il ne souhaitait pas travailler avec Leonardo : « L’information selon laquelle il aurait demandé de ne pas travailler avec le directeur sportif Leonardo pour avoir à ses côtés Petrachi, arrêté pendant deux ans après son passage à Rome. Conte et Petrachi ont joué ensemble quand ils étaient enfants mais ils n’ont jamais travaillé ensemble« .