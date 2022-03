Pour Domenech, la défaite du PSG n’est pas inacceptable

Le PSG s’est piteusement incliné hier après-midi sur la pelouse de l’AS Monaco dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1 (3-0). Les Parisiens ont totalement été dominés par les Monégasques, et n’ont pas montré de réactions. Raymond Domenech se demande pourquoi les observateurs s’attaquent au PSG et ne valorisent pas le match des coéquipiers de Wissam Ben Yedder.

« Est-ce que la défaite est inacceptable ? Non elle n’est pas inacceptable. Pourquoi le PSG n’aurait pas le droit de perdre un match contre une équipe qui était censée – au départ – être son premier concurrent direct ? Dire que c’est une défaite intolérable du PSG, c’est minimiser la performance de Monaco. C’est dire que Monaco n’a pas le droit de gagner contre le PSG, peste Domenech dans l’Equipe du Soir. C’est ça moi que je trouve intolérable. On ne fait qu’enfoncer une équipe au lieu de valoriser l’autre.«