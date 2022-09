Romaric Yapi : « Paris, c’est gravé en moi pour toujours »

Comme toutes les semaines, les médias officiels du PSG retrouvent un ancien joueur formé au club. Pour cette fois-ci, il a fallu prendre la direction des Pays-Bas et plus précisément d’Arnhem afin de prendre des nouvelles du titi parisien Romaric Yapi. Le natif d’Evry (91) s’est livré sur ses moments marquants en Rouge & Bleu, son changement de poste, et son évolution depuis son départ du Paris Saint-Germain. Extraits choisis.

Joueur du PSG de 2012 à 2019, Romaric Yapi s’est dans un premier temps confié sur ses meilleurs moments vécus en Rouge & Bleu : « Il y a d’abord la toute première étape, à savoir ma signature à l’âge de douze ans. J’étais un supporter du club depuis tout petit, alors imaginez le rêve éveillé pour l’enfant que j’étais ! J’ai ressenti un sentiment de fierté, car j’ai rendu heureux mes proches. Même si tout n’a pas été simple au début à cause du rythme soutenu sur et en-dehors du terrain, je me suis accroché pour bien m’intégrer. De la préformation jusqu’au Centre de Formation, nous avions une équipe très compétitive avec les Yacine Adli, Claudio Gomes, Arthur Zagre, Loïc Mbe Soh, Timothy Weah… Tous nos efforts furent récompensés lorsque nous avons remporté le titre de champion de France U17, en battant l’AS Monaco (3-0) en 2017. Lorsque j’ai soulevé le trophée, j’ai pensé à tous les moments difficiles affrontés les années précédentes. En une fraction de seconde, tout était oublié ! C’était extraordinaire de vivre cela avec tous les Titis de la promotion 2000, car nous avions su créer une vraie relation d’amitié. Nous sommes toujours restés soudés dans les bons comme dans les moments les lus difficiles. Aucun d’entre nous n’a été mis de côté, notre solidarité fut notre grande force« .

Le titi parisien de 22 ans a été formé en tant qu’attaquant, mais a changé de poste avec le temps, notamment en U19 sous la houlette de Thiago Motta lorsque le technicien italien était coach de la catégorie jeune du PSG : « C’est le coach Thiago Motta qui m’a changé de poste. La veille d’affronter Naples, il a demandé au groupe qui se sentait capable pour occuper le poste d’arrière droit. En rigolant, je lui ai dit que pour moi, ça le ferait bien. Le jour du match, il m’appelle au téléphone pour me dire qu’il était d’accord pour me titulariser à ce poste, en mettant en avant mes qualités de puissance et de vitesse. J’ai d’abord cru à une blague d’un coéquipier ! Une fois dans le vestiaire, j’ai lu mon nom en défense sur la composition affichée au mur. J’avoue avoir un peu paniqué, mais ça s’est finalement très bien passé. Depuis ce match, je n’ai plus jamais quitté ce poste de défenseur latéral droit« .

La progression depuis qu’il a quitté son club formateur

Romaric Yapi rejoint le PSG en 2012 après avoir passé huit ans dans le club de sa ville, le Evry FC. Dans la foulée de son aventure en Rouge & Bleu, durant laquelle il était en formation, le champion de France U17 avec le club de la capitale a traversé la Manche afin d’évoluer sous les couleurs de Brighton & Hove Albion FC. Aujourd’hui, le défenseur évolue en Eredivise au Vitesse Arnhem depuis l’été 2021. Un parcours qui lui a permis d’évoluer avec le temps, et depuis qu’il a quitté son club formateur : « Je gère mieux mes émotions et je prends de meilleures décisions sur le terrain. Avec les années, on gagne en maturité, on devient plus efficace dans tous les domaines. Le fait d’avoir joué en Angleterre et dorénavant aux Pays-Bas m’a aguerri sur le plan défensif. J’ai évolué dans différents système de jeu, ce qui me permet de m’acclimater plus facilement aux différents choix d’un entraîneur. J’ai conservé ma pointe de vitesse et mon agressivité dans les duels qui étaient mes points forts lorsque j’évoluais à Paris« .

Entretien à retrouver en intégralité sur le site officiel du Paris Saint-Germain.