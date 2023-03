Pour Kombouaré, Mbappé est le meilleur joueur du monde

Hier soir, Erling Haaland a marqué un quintuplé en moins d’une heure contre Leipzig en huitième de finale retour de la Ligue des Champions (7-0). Antoine Kombouaré a été questionné sur cette performance mais également sur qui était le meilleur entre le Norvégien et l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé.

Après Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, le monde du football devrait être dominé par un nouveau duo, Kylian Mbappé et Erling Haaland. Les deux attaquants battent les records de précocité les uns après les autres. À 24 et 22 ans, ils font déjà partie des meilleurs joueurs du monde. Hier, l’attaquant de Manchester City a réalisé un quintuplé lors du très large succès du club anglais contre Leipzig en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions (7-0). Interrogé pour savoir s’il était le meilleur joueur du monde, Antoine Kombouaré a plutôt voté pour l’attaquant du PSG.

« Si j’ai à choisir, moi je prendrais Kylian Mbappé«

« C’est fantastique ce qu’il est capable de faire le garçon, surtout sur sa première saison. Il est en train de casser tous les records. Donc bravo à lui. Le meilleur joueur du monde ? Non, Non, Non. Moi, je ne suis pas très objectif, mais pour moi le meilleur joueur du monde c’est Kylian Mbappé. Point, indique l’ancien joueur et entraîneur du PSG en conférence de presse dans des propos relayés par RMC Sport. Pas qu’en termes de but, mais en termes de qualité. Si j’ai à choisir, moi je prendrais Kylian Mbappé dans mon équipe. Après, chacun ses choix.«