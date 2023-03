Depuis son retour de blessure, Kylian Mbappé a marqué six buts en Ligue 1. Il a permis au PSG de prendre dix points d’avance en tête du championnat. Pour son bon mois de février, il était nommé pour le titre du meilleur joueur du mois de Ligue 1.

Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG contre le FC Nantes (4-2) le 4 mars dernier. Depuis son retour de blessure lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, il a enchaîné les bonnes performances. En Ligue 1, il a marqué six buts en quatre matches. Il avait notamment enchaîné deux doublés contre Lille et Marseille. Avec ses performances, il était nommé pour le titre de meilleur joueur du mois de février de Ligue 1. Il était en concurrence avec Jean-Clair Todibo (Nice) et Folarin Balogun (Reims).

9e titre de meilleur joueur de sa carrière

Ce mardi, l’UNFP a dévoilé le nom du vainqueur pour le mois de février. Et c’est le numéro 7 du PSG qui a remporté les suffrages avec 47% des votes. Il devance le buteur anglais de Reims (31%) et le défenseur central niçois (22%). L’attaquant remporte pour la deuxième fois de la saison cette distinction, après le mois de novembre-décembre. Depuis le début de sa carrière, c’est la neuvième fois qu’il est récompensé d’un titre de meilleur joueur du mois, un record. Cette saison, Neymar (aout) et Lionel Messi (septembre) ont aussi été récompensés.