Le PSG s’est tranquillement imposé sur sa pelouse face à Brest au Parc des Princes (2-0). Les Parisiens gardent leurs onze points d’avance sur leur dauphin, l’OGC Nice et continuent de caracoler en tête de la Ligue 1. Si la rencontre de ce samedi a été très bien gérée, les Rouge & Bleu ont souvent déçu cette saison, mais parmi les grandes satisfactions, on retrouve encore et toujours Marquinhos. Le Brésilien brille pour sa régularité et ses prestations de grande qualité. Interrogé sur le plateau de Téléfoot, le consultant Bixente Lizarazu considère le joueur comme le meilleur à son poste actuellement.

« Marquinhos ? Lui je l’adore ! Il y a Marquinhos derrière et Mbappé devant ! Il ne tacle jamais, il défend debout. Il se sert très bien de son corps pour se mettre en opposition, il va très très vite donc il rattrape les situations. Sa relance est très propre car elle est simple ! Une touche ou deux, à peine… Par ailleurs ce qu’on oublie de dire c’est l’aspect offensif. Il est très bon de la tête et il peut marquer des buts. Lui, c’est un phénomène ! C’est un des meilleurs défenseurs centraux au monde… Si ce n’est le meilleur actuellement !