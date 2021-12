Pour Micoud, Mbappé devient ingérable pour les défenseurs

Ce mardi, le PSG s’est largement imposé face au Club Bruges (4-1) pour son dernier match de la phase de groupes de Ligue des champions. Les Parisiens ont notamment pu compter sur un excellent duo Mbappé-Messi. Le numéro 7 du PSG a inscrit un doublé et s’est montré décisif sur le premier but de l’Argentin. Et depuis le début de la saison, l’international français marque beaucoup mais distribue également de nombreuses passes décisives (8 en L1 et 4 en C1). Une performance appréciée par Johan Micoud.

« Je trouve qu’il joue beaucoup avec Messi. On l’a entendu dans une interview dimanche, il a un énorme respect pour lui donc il joue beaucoup avec lui. Et là, quand il sort de son dribble (sur l’action du troisième but), c’est aussi ce côté collectif que j’apprécie de plus en plus chez lui. Il est capable de dribbler, de jouer avec les autres aussi et il le fait de plus en plus », a exposé Johan Micoud sur le plateau de l’Equipe du Soir. « Il met beaucoup de passes décisives en ce moment et ça ne l’empêche pas de marquer énormément de buts. Par rapport à un défenseur, il est ingérable. Parce que ce qu’il a fait avant la passe (sur le premier but de Messi), s’il le fait toute la soirée, à un moment les mecs vont prendre un peu de recul et vont s’attendre toujours à ça. Par contre, comme il fait actuellement en variant le petit jeu, des accélérations et des jeux en une touche, ça devient ingérable pour les défenseurs. Il marque et fait énormément de passes décisives. À l’époque, il voulait toujours frapper quand il était dans un angle fermé. »