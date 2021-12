Paredes : « J’apprécie tous les moments qu’on vit avec Messi »

Arrivé au PSG lors du mercato hivernal 2019, Leandro Paredes n’arrive pas à s’imposer comme une valeur sûre de l’effectif des Rouge & Bleu (sous contrat jusqu’en 2023). Cette saison, l’international argentin a peu joué en raison de son retour tardif après la Copa America 2021 et quelques pépins physiques. Dans une vidéo diffusée sur la chaîne Youtube du club de la capitale, le milieu de terrain est revenu sur son passé à Boca Juniors, ses idoles et l’arrivée de Leo Messi au PSG.

Son passé à Boca Juniors

« C’est là que j’ai commencé ma carrière en jouant numéro 10. C’est un rêve devenu réalité dont j’ai beaucoup profité. J’ai aimé porté ce maillot et ce numéro avec tout ce qu’il représente. Tout ce que cela signifie de porter ce numéro, pas pour ce qu’il représente pour Boca, mais pour ce qu’il représentait pour moi à ce moment-là. »

Ce qu’il aime chez ses idoles Riquelme et Zidane

« L’élégance, le calme avec lesquels ils jouaient n’importe quel type de matches. Lorsqu’ils jouaient contre une équipe inférieure, ils jouaient de la même manière que lorsqu’ils devaient jouer contre les meilleurs. C’est quelque chose que j’ai toujours aimé chez eux. J’ai toujours essayé de m’inspirer d’eux autant que je le pouvais. Je les ai beaucoup regardés. »

Son positionnement actuel

« C’est vrai qu’aujourd’hui je préfère ce poste (de numéro 5), je suis toujours en contact avec le ballon. Je suis toujours face au terrain, ce qui est très important, donc j’aime beaucoup mon poste. »

Leo Messi

« J’apprécie tous les moments qu’on vit ensemble, qu’il s’agisse de l’équipe nationale ou de le voir ici avec nous à Paris, dans le vestiaire, tous les jours à l’entraînement, et profiter de beaucoup de choses sur et en-dehors du terrain. Pour moi, c’est quelque chose d’incroyable. Je profite de chaque moment à 100%. »

Comment a-t-il appris l’arrivée de Messi au PSG ?

« Par message. Nous étions avec lui en vacances deux jours avant et il avait tout réglé pour renouveler son contrat avec son club (le FC Barcelone). Et deux jours plus tard, il nous a écrit que cela avait changé, qu’il avait la possibilité de venir à Paris. C’était donc une très très bonne nouvelle pour nous tous. Jusqu’à qu’il signe, nous étions dans l’intrigue de savoir s’il allait venir ou non, mais nous avons été très heureux de son arrivée. »