C’est le sujet qui agite toutes les rédactions des médias sportifs en France mais pas que. À l’issue de la victoire du PSG contre Montpellier (4-0) vendredi soir, Kylian Mbappé a évoqué son avenir au micro de Canal Plus et Téléfoot la Chaîne. Le numéro 7 parisien a expliqué être actuellement en réflexion pour trouver la meilleure solution pour ses prochaines saisons. Pour Emmanuel Petit, Kylian Mbappé a tout à fait le droit d’être en réflexion sur son avenir et ne pas signer tout de suite son nouveau contrat.

“Il a besoin d’avoir des garanties sur le plan sportif, surtout sur le futur effectif du PSG. Moi je pense que Kylian Mbappé est un garçon qui est extrêmement ambitieux, qui a envie de marquer le football français et le football mondial. Aujourd’hui, il est dans la réflexion parce que ce qu’il s’est passé lors du mercato estival l’a refroidi, lance Petit dans l’émission Top of The Foot sur RMC. Je pense que lui et certains de ses collègues du vestiaire ont dû se dire on voit partir des cadres mais pas beaucoup de renforts. […]Il veut des garanties sur le futur vestiaire du PSG. Est-ce que Neymar va rester ? Est-ce que Messi va venir ? Le PSG va-t-il combler ses manques ? Il a besoin d’être rassuré à ce niveau-là. Si je suis à la place de Kylian Mbappé, bien sûr que je suis dans la réflexion et je ne signe pas maintenant.“