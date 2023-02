Considéré comme le meilleur joueur du monde actuellement, Kylian Mbappé affiche des statistiques impressionnantes d’année en année et est désigné comme le successeur de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Sous contrat jusqu’en 2025 (dont une année en option) avec le PSG, Kylian Mbappé affole les compteurs et prouve chaque semaine son importance et sa puissance dans le monde du football. Auteur d’une très belle Coupe du monde, le Parisien affiche un leadership naturel aussi bien en club qu’en sélection. À cela s’ajoutent des performances de très haut niveau qui lui permettent d’entrer peu à peu dans la légende du football.

« Mbappé est un garçon très spécial »

Présent à la cérémonie du trophée The Best, l’ancien buteur brésilien, Ronaldo, a tenu des propos élogieux envers l’attaquant du PSG. Et selon lui, Kylian Mbappé est le successeur naturel de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui ont fait vibrer le monde du football pendant plus d’une décennie. « Je crois que nous avons un grand joueur au talent spectaculaire depuis des années. Kylian Mbappé est la garantie que ce qu’ont fait Cristiano Ronaldo et Messi… Mbappé sera le suivant à le faire. Son accolade avec Mbappé, quels mots se sont-ils échangés ? Je l’ai salué. On s’est salués. On a un peu discuté. C’est un garçon très spécial et à chaque fois qu’on se voit, nous avons une bonne relation. C’est tout simplement bon de le voir », a déclaré le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde (15 réalisations) au micro de l’émission Quotidien.