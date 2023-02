Présent ce lundi à la salle Pleyel dans le 8e arrondissement de Paris, Lionel Messi a remporté le Trophée The Best du meilleur joueur de l’année 2022. L’Argentin a devancé les deux Français, Kylian Mbappé et Karim Benzema.

Après 2019, l’attaquant du PSG, Lionel Messi, a remporté son deuxième trophée Fifa The Best, récompensant le meilleur joueur de l’année 2022 (voir tous les lauréats ici). Vainqueur de la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine, La Pulga (52 points) a devancé le meilleur buteur en Europe en 2022, Kylian Mbappé (44 pts), et le récent Ballon d’Or, Karim Benzema (34 pts). Les sélectionneurs de chaque nation affiliée à la Fifa, leurs capitaines, un journaliste de chaque pays ainsi que le public ont décidé d’élire l’Argentin comme meilleur joueur de l’année 2022. Et l’attaquant de 35 ans a exprimé sa fierté de remporter pour la deuxième fois de sa carrière cette distinction individuelle : « C’est merveilleux. C’est un plaisir d’être dans une telle liste aux côtés de Benzema et Kylian, qui a fait une année immense. C’est un honneur d’obtenir le prix. Je souhaite remercier mes coéquipiers, certains sont ici. Sans cet accomplissement, nous ne serions pas ici. C’est une reconnaissance pour l’ensemble du groupe, cette année a été de folie pour moi. J’ai pu accomplir mon rêve après m’être tant battu. C’est ce qui m’est arrivé de plus beau dans ma carrière. »

Nasser al-Khelaïfi félicite Messi, Mbappé et Hakimi

De son côté, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, a félicité le numéro 30 du PSG pour cette récompense, via le site officiel du club, mais également les présences de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi dans l’équipe-type de l’année : « Je suis très content pour Lionel Messi. et fier qu’un joueur du Paris Saint-Germain remporte le trophée FIFA The Best du meilleur joueur de l’année. Je tiens également à féliciter Kylian Mbappé, le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et Achraf Hakimi qui font partie du onze type de l’année. Trois joueurs du Club dans le meilleur onze de la FIFA. C’est une motivation pour eux et pour le reste de l’équipe. Merci à tous leurs coéquipiers du Paris Saint-Germain qui les ont aidés à remporter ce prix. »