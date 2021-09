Pour Rothen, le poste préférentiel de Mbappé est à gauche

Hier soir, lors de la victoire du PSG dans les dernières secondes du match contre Lyon (2-1), Mauricio Pochettino avait décidé de titulariser ses quatre fantastiques en attaque (Messi, Neymar, Mbappé et Di Maria). Le numéro 7 parisien était seul en pointe avec Lionel Messi en soutien, Neymar et Di Maria sur les côtés. Mbappé a une nouvelle fois été décisif avec une passe décisive pour Icardi. Mais pour Jérôme Rothen, l’international français (22 ans) n’est pas dans sa position préférentielle dans ce 4-2-3-1.

« Pour moi, Mbappé n’est pas prêt à jouer dans ce système-là, tout seul en numéro 9, estime l’ancien parisien dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. On le voit depuis deux matches, il traîne un petit peu les jambes. […]Hier, il était sevré de ballon, il n’a pas fait les bons choix. Mais quand il est sur le côté gauche, pour preuve la balle de but qu’il donne à Icardi c’est en partant du côté gauche, il est meilleur. Je pense que Pochettino doit mettre une équipe en place avec Mbappé dans son meilleur poste parce que c’est ton meilleur joueur depuis pas mal de mois. […]Pour moi, si tu mets Mbappé à gauche et que tu veux faire jouer Di Maria à droite, il faut faire jouer Neymar ou Messi en faux numéro 9.«