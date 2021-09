Bitton : « J’ai aimé ce PSG »

Après son match nul face à Bruges (1-1), le PSG était attendu au tournant dimanche soir avec la réception de Lyon. Victorieux (2-1) au terme d’un match riche en rebondissements, Paris remporte son sixième match de championnat et poursuit son sans faute en Ligue 1. Une prestation qui a séduit l’ancien journaliste de L’Équipe, Stéphane Bitton, qui est revenu dans son habituel billet d’humeur sur la performance des Rouge et Bleu. Supporter du PSG de longue date, celui « qui a assisté a plus de 1000 matches au Parc des Princes » (selon ses dires) souligne le caractère dont le club francilien a fait preuve pour se défaire d’un adversaire particulièrement coriace.

« J’ai aimé ce PSG. Evidemment tout n’a pas été parfait mais le Paris Saint-Germain a montré de l’abnégation jusqu’au bout et s’est libéré dans les arrêts de jeu. C’est probablement un match que l’année dernière le PSG aurait perdu ou dans tous les cas se serait contenté d’un match nul. Paris signe un 6 sur 6, vous avouerez que c’est difficile de faire mieux même si la manière n’a pas toujours été au rendez-vous. (…) Paris a remporté son premier choc la Ligue 1 cette saison et s’est débarrassé pour un temps d’un adversaire dans la course au titre. (…) Ça a été un match à deux vitesses, la première période a été beaucoup plus intense, les joueurs ont ensuite baissé de niveau à l’image peut-être de Lionel Messi. (…) On a eu un bon Neymar, chez lui la gestuelle est très importante, on voyait qu’il portait sur lui depuis quelques temps des difficultés, là il s’est réveillé au bon moment et a mis Paris sur les bons rails. »