Pour Rothen, on va « tout droit vers un licenciement de Messi »

En raison de son voyage non autorisé en Arabie saoudite lundi, Lionel Messi a été sanctionné par le PSG. L’Argentin est suspendu 15 jours sans salaire. Pour Jérôme Rothen, ce dossier pourrait aller jusqu’au licenciement de la Pulga.

Alors qu’il arrive en fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi a très certainement mis fin à ses chances de prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu en ce début de semaine. L’Argentin a en effet pris la direction de l’Arabie saoudite pour un voyage promotionnel sans l’accord de ses dirigeants. Ces derniers ont donc décidé de le sanctionner en le suspendant 15 jours. La Pulga ne pourra pas s’entraîner, jouer et ne sera pas payée durant ce laps de temps. Mais après cette mise à l’écart, que va-t-il se passer avec Lionel Messi ? Pour Jérôme Rothen cette histoire pourrait se terminer avec un licenciement de l’ancien barcelonais.

« À 99%, on ne reverra plus Leo Messi au PSG »

« On va tout droit vers un licenciement du joueur. Il ne faut pas espérer que Leo Messi passe 15 jours en dehors du club et qu’il revienne la bouche en coeur pour jouer. Il a tellement contrarié le club par rapport à ce voyage qui n’a pas du tout été accepté, accordé par la direction du club sportive ou Nasser al-Khelaïfi qu’ils ont pris ça comme un coup de massue. Un joueur qui ne respecte pas du tout l’institution. Vous allez me dire ‘il y en a beaucoup qui ont déjà fauté, Neymar, Verratti.. dans leur comportement. Il y en a d’autres, il y a Serge Aurier avec Laurent Blanc. Mais c’est très rare, ce n’est jamais arrivé qu’un joueur phare ou n’importe quel autre joueur rate des séances d’entraînements pour x raison, pour un sponsor. Rien à voir avec la carrière du football. C’est vraiment une sensation terrible pour Nasser al-Khelaïfi, qu’il n’était pas écouté. Et à partir de là, la sanction est terrible, lance l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC.

Jérôme Rothen qui estime que Lorient pourrait être le dernier match au PSG de Lionel Messi. C’est le souhait du Paris Saint-Germain. Il y a des lois, il ne faut pas dire n’importe quoi. Mais à 99%, on ne reverra plus Leo Messi au PSG. Il y a cette affaire-là, mais déjà ils ne voulaient pas le renouveler. Sans cette affaire, il n’aurait pas été gardé, c’est une certitude. »