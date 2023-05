Le PSG est passé à l’action. Parti sans prévenir personne, le voyage de Lionel Messi en Arabie saoudite est très mal perçu chez les dirigeants parisiens. Au point de suspendre l’Argentin pendant deux semaines de tout match et tout entraînement, sans lui verser de salaire et ce avec effet immédiat. Messi manquera donc les deux prochaines rencontres de Ligue 1 (face à Troyes et Ajaccio). Il pourrait faire son retour à Auxerre, pour le compte de la 36ème journée de championnat. Mais doit-il porter à nouveau le maillot parisien ?

Qui aurait imaginé un tel scénario ? Qui aurait imaginé le PSG capable de taper du poing sur la table ? De condamner ses stars ? De renoncer à ce que les joueurs soient au dessus de l’institution ? Personne. Historiquement, les joueurs et les observateurs ont tous saisi l’impuissance récurrente du club à sanctionner et installer un cadre disciplinaire à tous les niveaux.

Mais cet épisode est celui de trop. Galtier et Campos avaient prôné la rigueur et l’intransigeance en début de saison. Un cas d’école s’est présenté devant eux. Le PSG allait-il une nouvelle fois tout faire pour ne pas contrarier l’une de ses stars et couvrir les débordements, comme il l’a toujours fait ? Non. Cette fois, le club frappe fort. Paris envoie un message. Même le possible meilleur footballeur de l’histoire, superstar internationale, septuple Ballon d’Or et champion du monde, comme tout autre salarié, n’est pas au dessus du club.

La première pierre d’une institution forte ?

Messi s’est justifié en expliquant que ce voyage avait été défini – en accord avec le Paris Saint-Germain – bien avant la défaite face à Lorient (1-3). Aux yeux du clan argentin, impossible d’annuler son rendez-vous en Arabie saoudite, qui était organisé depuis quelques temps, dans le cadre de son rôle d’ambassadeur du tourisme saoudien. Des excuses rejetées par le club, qui estime que Messi a séché l’entraînement et s’est rendu à Riyad sans que personne ne lui donne son accord. D’autant plus, lorsque l’équipe traverse une période délicate, au lendemain d’une désillusion au Parc. Cette décision, impressionnante voire même historique, symboliserait-elle la première pierre de la construction d’une institution forte au Paris Saint Germain ? Si c’est le cas, celle-ci ne doit pas rester un acte isolé.

Voir aussi : Campos, le FC Barcelone…les dernières informations autour de Messi

Forcément, quand on sanctionne un joueur du standing de Messi, les réactions vont bon train. Elles sont passionnelles, chaotiques et outrancières, à la hauteur des sentiments exacerbés suscités par l’icône, à l’image de la presse argentine qui hurle à l’irrespect de sa légende. Mais pour que cette décision ne demeure pas sans lendemain, le PSG ne doit-il pas aller encore plus loin ? Et envisager de ne plus faire jouer son champion du monde ?

Son match face à Lorient était il son dernier au PSG ?

Après sa sanction qui lui fera manquer les deux prochains matchs face à Troyes et Ajaccio, il restera trois matchs à Lionel Messi dans son histoire parisienne. Quelle est la pertinence de lui faire disputer ces rencontres ? Sifflé au Parc des Princes, Messi incarne l’échec de la politique du PSG pour les supporters, qui devient plutôt marketing que sportive. Son attitude et ses performances n’ont pas aidé non plus. Et le PSG aurait l’occasion d’appuyer sa décision – en ne faisant plus appel à La Pulga – pour véritablement lancer une nouvelle ère : celle de la création d’une institution.

Pour autant, pourquoi ne pas rendre hommage à l’un des plus beaux joueurs de tous les temps ? Car au final, que retient-t-on de Messi au PSG ? Son plus beau souvenir depuis qu’il est au club est d’avoir remporté la Coupe du Monde avec l’Argentine face à l’équipe de France de… Kylian Mbappé, lorsqu’il était en contrat avec le PSG. Ne faut-il pas soigner sa sortie ? Afin de rendre l’histoire un peu moins terne qu’elle ne l’est déjà ? À suivre.