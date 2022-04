Le PSG possède deux gardiens de classe internationale dans son effectif avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Mauricio Pochettino a choisi de ne pas désigner de numéro 1 et alterne entre le Costaricain et l’Italien. Alors que cela fonctionnait très bien en début de saison, force est de constater qu’au fil de la saison, cela a un peu changé avec des erreurs qui ont pesé sur la suite de la saison parisienne. Depuis son duel avec Karim Benzema, Donnarumma semble moins serein que ce soit avec l’Italie et le PSG. Pour Dominique Sévérac, l’alternance ne pas durer tout au long d’une saison.

« C’est toujours la même histoire. Quand on ne désigne pas de numéro 1 à la hiérarchie du poste de gardien, on fragilise les deux que l’on a, peste Sévérac sur le plateau de l’Equipe du Soir. Aujourdhui, Pochettino et Sampaoli, en ne choisissant pas entre Pau Lopez et Mandanda d’un côté, et entre Navas et Donnarumma de l’autre, ils récoltent ce qu’ils ont semé. C’est un manque de courage. C’est une décision à prendre, on en choisit un. On peut avoir une alternance dans deux compétitions différentes, mais à l’intérieur de la même compétition, changer, c’est incompréhensible et c’est faire du tort aux deux.«