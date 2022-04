Pour sa première saison avec le maillot du PSG, Gigio Donnarumma s’est imposé au fil des matches comme un titulaire en puissance dans le but des Rouge & Bleu. Malgré la concurrence avec Keylor Navas, le vainqueur de l’Euro 2021 avec l’Italie avait réalisé un sans-faute jusqu’au 9 mars dernier. Coupable d’une erreur face au Real Madrid en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions (3-1), le portier de 23 ans montre depuis une certaine fragilité dans les buts parisiens. Il a notamment été fautif sur l’égalisation de l’OM ce dimanche lors du Classico (victoire 2-1 du PSG). Invité à s’exprimer sur l’état de forme actuel du gardien parisien, Didier Roustan estime que la période compliquée de Gigio Donnarumma n’est pas obligatoirement liée à sa concurrence avec Keylor Navas.

« Ce sont deux choses différentes parce que Pau Lopez a été choisi par Sampaoli alors qu’on a imposé Donnarumma à Pochettino. Ce sont deux choses différentes. À partir du moment où Donnarumma arrive, le meilleur gardien d’Europe par rapport à l’Euro, et d’un autre côté Navas, qui a gagné trois Ligues des champions et qui a toujours été formidable avec Paris, ce n’est pas une question de courage de Pochettino. C’est de là-haut (la direction) qu’est venu le problème. Mais Pochettino est obligé de gérer et jusqu’à présent, cela se passait très bien », a déclaré Didier Roustan sur le plateau de L’Equipe du Soir. « Le problème, c’est que lorsqu’il y a deux gardiens un peu d’égale valeur en concurrence et qu’il y en a un qui fait une boulette, c’est directement à cause de ça (la concurrence). C’est curieux. Quand un gardien fait une boulette et qu’il est archi-titulaire, alors qu’est-ce que tu vas chercher (comme excuse), parce qu’il n’y a pas ça (la concurrence). Les gardiens font des boulettes. Et à partir du moment où Donnarumma a fait la boulette contre Benzema, il a été fragilisé, on l’a d’ailleurs vu avec l’équipe d’Italie et tu le vois encore là. Ce n’est pas le même homme. »