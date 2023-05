Pour sa première saison sous le maillot du PSG, Vitinha s’est offert son deuxième titre. Avec le match nul des Rouge & Bleu contre Strasbourg ce soir (1-1), les Parisiens se sont offert le titre de champion de France. Une distinction méritée pour l’international portugais.

Titulaire ce soir au milieu de terrain, Vitinha n’a pas réalisé le meilleur match de sa saison, dans la lignée de sa deuxième partie de saison. L’ancien du FC Porto, qui avait impressionné lors de ses débuts sous le maillot Rouge & Bleu, a baissé de pied au fil des mois. Encore jeune (23 ans), il faut encore qu’il s’acclimate à un club de la dimension du PSG. À l’issue de la rencontre, en zone mixte, l’international portugais a expliqué que ce titre de champion de France était mérité pour le club de la capitale.

« On est en tête depuis la première journée, ça dit quelque chose »

« Je suis très heureux d’être champion de France, d’être champion avec le PSG. J’espère que c’est le premier d’une longue série. Paris est un beau champion, on a mérité de gagner le championnat, on a tout fait pour, on n’a jamais douté. On est en tête depuis la première journée, ça dit quelque chose, souligne Vitinha dans des propos relayés par L’Equipe. On aimerait toujours être champion le plus tôt possible, mais être champion à une journée de la fin, ça me va très bien. » Le milieu de terrain qui a également évoqué la saison difficile des Rouge & Bleu malgré ce titre. « C’est toujours dur. Je pense que les autres équipes méritent aussi. Lens et Marseille ont fait une très bonne saison car le nombre de points qu’on a remportés cette saison est presque le même que ces dernières saisons mais les autres équipes ont fait une bonne saison aussi. Le plus important est qu’on est champions, le 11e titre. On va célébrer maintenant. La fête dans le vestiaire ? Pour le moment, on a juste célébré. Il n’y a pas eu de mots, pas de discours. Je pense qu’il va le faire (Galtier, ndlr) mais pour le moment on va juste profiter. »

Pour PSG TV, il a aussi salué ce titre historique. « Nous sommes champions de France, et c’était notre objectif depuis le début de la saison. C’était un match difficile ici, à Strasbourg. C’est une bonne équipe, mais nous voulons toujours la victoire. Ce soir nous avons fait match nul, mais il nous offre le titre et c’est le plus important.«