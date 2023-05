Christophe Galtier estime mériter une seconde chance au PSG

Le PSG a concédé le nul contre Strasbourg ce soir (1-1) lors de la 37e journée de Ligue 1. Un résultat qui lui permet de s’offrir le titre de champion de France, le onzième de son histoire, un record. À l’issue de la rencontre, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. Le titre, son avenir, sa saison, le coach du PSG s’est confié. Extraits choisis dans des propos relayés par Le Parisien.

Quelle émotion prédomine après ce titre ?

« Je suis heureux car c’est un titre historique. Je suis heureux car cet après-midi j’ai regardé le multiplex en Bundesliga et être champion c’est difficile. C’était une saison très particulière, il a fallu maintenir le cap dans des moments très difficiles. Je rends hommage à mes joueurs qui n’ont rien lâché et qui ont toujours eu l’envie d’aller chercher ce titre. Je suis très heureux. Je ne veux pas qu’on le banalise. Il manquait huit joueurs, sept ont été présents, à l’hôtel avant le match, dans le vestiaire. Cela montre l’état d’esprit qu’il y a dans ce groupe, quoi que les gens peuvent penser.«

Pourquoi Neymar n’était pas là ?

« Neymar a des problèmes pour se déplacer, mais il était présent hier dans le vestiaire pour la dernière séance d’entraînement. Ne faites pas de conclusions. Ney était le premier présent, il a été d’un niveau incroyable en première partie de saison. Hugo n’a pas pu se déplacer pour un problème de santé. Les autres ont été là, dans la préparation, à la mi-temps, pour fêter ce titre.«

Un bonheur comparable à celui avec Lille ?

« Ce sont des émotions différentes. Quand on avait été champions avec le Losc c’était une performance incroyable de finir devant le PSG, c’était inattendu. Personne ne pouvait penser que Lille serait champion. À Paris, il y a cette obligation de résultat. Je ne suis pas dans le soulagement, je suis très heureux que le PSG soit champion, d’avoir dirigé cette équipe et qu’on ait pu la mener vers le titre. Les saveurs ne sont pas les mêmes.«

Une saison paradoxale

« C’est normal que ça brasse car quand vous êtes éliminés contre l’OM, c’était une contre-performance. Pareil en Ligue des Champions. C’est normal que ça brasse quand vous perdez contre Rennes, Lyon ou Lorient même si les contextes sont différents. La juste analyse que vous ne voulez pas faire, c’est qu’il y a eu un PSG avant Coupe du monde et un PSG post-Coupe du monde avec des joueurs très importants qui n’ont pas pu jouer. »

Allez-vous défendre ce titre avec le PSG la saison prochaine ?

« J’ai dit hier qu’il y a tout ce que vous pouvez dire, écrire, les analyses, les remarques, la méchanceté, le non-respect, pour certains. Il y a tout ce que je vis en interne, dans cette deuxième partie de saison avec mes dirigeants, les joueurs, la direction. Il y a un grand décalage entre ce que les médias peuvent dire et ce que je vis au quotidien.«

Je pense mériter une deuxième saison au PSG ?

« Oui. Pourquoi ? Parce que je me suis donné à fond dans cette saison, avec beaucoup d’énergie. Nous avons su maintenir le cap dans les moments très très difficiles, sur un plan personnel et professionnel. Vous ne m’avez pas épargné. Nous sommes champions, nous avons remporté le Trophée des champions. Les saisons catastrophiques c’est quand le PSG n’est pas champion. On n’a pas atteint l’objectif en Coupe de France et en Ligue des Champions, mais c’était très compliqué. Oui j’estime, personnellement, que je mérite de continuer. Ceux qui sont au-dessus de vous pensent la même chose ? Vous ne le savez pas. Je vous ai répondu.«

« Sur un plan national, c’est une réussite »

Pour Canal Plus, le coach du PSG estime que la saison saison est une réussite sur le plan national. « Sur un plan national, c’est une réussite. On est champions. Les saisons catastrophiques, c’est quand le Paris Saint-Germain n’est pas champion. Même si tout paraît être une évidence, être champion, c’est une performance. Deux fois, le Paris Saint-Germain ne l’a pas été : ça, ce sont des saisons très, très diffciles. Nous sommes champions, nous avons gagné le Trophée des champions. Il y a eu des passages à vide, de gros passages à vide en deuxième partie de saison, il y a des explications et on va faire en sorte de tout analyser calmement, à froid, avec beaucoup de lucidité pour voir comment les choses doivent être analysées.«