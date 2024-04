Pour Vlahovic, Mbappé est le meilleur joueur du monde

À la recherche d’un attaquant l’été dernier, le PSG a pensé à Dusan Vlahovic, qui joue actuellement à la Juventus Turin. Ce dernier a été questionné sur l’intérêt du PSG à son égard. Il a également encensé Kylian Mbappé.

Dusan Vlahovic est l’un des meilleurs joueurs de Serie A. Auteur de bonnes performances avec la Juventus Turin, l’international serbe (24 ans) attise les convoitises. À la recherche d’un attaquant l’été dernier, le PSG a misé sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Mais beaucoup de noms ont été associés au Rouge & Bleu, comme celui de Dusan Vlahovic. Dans une interview accordée à l’Equipe, l’ancien de la Fiorentina a été questionné sur l’intérêt de grands clubs à son égard l’été dernier, dont le PSG. « J’ai entendu, j’ai vu les journaux, mais moi, je ne savais rien et je ne m’y suis pas tellement intéressé. Je pensais surtout à bien me préparer pour faire une bonne saison. Dans le futur, cela pourrait m’intéresser ? Il me reste deux ans de contrat et je suis très bien ici. C’est ma réponse, je veux gagner quelque chose d’important avec la Juve. Ensuite, on verra. On en parlera plus tard. »

« Il a 25 ans et il a tout gagné ou presque »

Dans cette interview, Dusan Vlahovic a été questionné sur ses modèles lorsqu’il était jeune. Il a cité Cristiano Ronaldo, Fernando Torres, Karim Benzema ou bien un ancien du PSG, Zlatan Ibrahimovic. Et pour ses modèles actuels, il a cité Kylian Mbappé. Le Serbe s’est montré dithyrambique au sujet de l’attaquant du PSG. « Mbappé est tellement fort, en ce moment c’est le meilleur au monde. Il a 25 ans et il a tout gagné ou presque, il a mis quarante buts cette saison, c’est énorme. »