Le PSG se rendra sur le terrain de la Juventus ce mercredi soir en marge de la 6e journée de la Ligue des Champions. Et l’avant-match de cette confrontation se fera au Camp des Loges, nous indique ce jour Goal.

Le PSG et le SL Benfica se livrent une bataille acharnée pour la première place de leur groupe. Tout se jouera donc durant cette ultime journée. Le PSG se déplace au Juventus Stadium, tandis que le Maccabi Haïfa reçoit les Lisboètes. Pour l’heure, ces deux équipes possèdent le même nombre de point, Paris jouissant de la meilleure différence de but.

Priorité à la discrétion

Ce mardi, Christophe Galtier, le coach parisien, orchestrera, bien évidemment, la séance d’entraînement d’avant-match. L’occasion de mettre en place son équipe et de peaufiner les derniers petits détails. Tout ceci se fera toutefois loin des regards indiscrets, expose Goal via la plume de son journaliste Marc Mechenoua. Si auparavant le PSG effectuait cette ultime mise en place tactique sur le terrain de son futur adversaire, la donne a donc changé. Au vu du rythme imposé par le calendrier, la priorité se situe désormais sur la récupération. Mais outre cela, le fait de pouvoir s’entraîner à huis clos au Camp des Loges permet à Christophe Galtier de pouvoir concocter son XI « loin des regards indiscrets ». Un schéma que l’on devrait retrouver durant les prochaines échéances continentales du club de la capitale.