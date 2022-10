L’arbitre de Juventus / PSG désigné

La Juventus reçoit le PSG ce mercredi soir (21h00, RMC Sport 1) en marge de la journée 6 de la phase de poule de la Ligue des Champions. Une partie qui décidera du sort de ce groupe.

En effet, alors que le PSG et le SL Benfica$ possèdent le même nombre de points, l’avantage rouge et bleu se faisant pour l’heure à la différence de buts, tout se jouera ce mercredi. En ce sens, le club de la capitale se rend donc au Juventus Stadium, tandis que le SL Benfica affronte le Maccabi Haïfa en terrain hostile.

Un sifflet ibère pour Juventus / PSG

Et à un peu plus de 48 heures de ce coup d’envoi, l’UEFA vient tout juste de dévoiler le nom de l’homme en noir qui arbitrera cette confrontation continentale. Il s’agit de Carlos del Serro Grande. L’arbitre espagnol sera assisté par ses compatriotes Diego Barbero et Guadalupe Poras Ayuso. José Luis Munuera officiera en tant que quatrième arbitre. Enfin, Juan Martinez Munuera et Pol van Boekel seront les préposés à l’assistance vidéo.