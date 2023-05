Prandi : « On a fait une grosse mi-temps, mais il en reste une deuxième »

Ce mercredi soir, la section handball du PSG se rendait du côté de Kiel en marge du quart de finale aller d’EHF Champions League. Une partie rondement menée par Elohim Prandi et ses partenaires, sortis victorieux de cette confrontation sur le score de 27-31.

Aux coudes à coudes en Liqui Moly Starligue avec Montpellier et Nantes, le PSG Handball réalise également une campagne européenne de grande qualité. Les hommes de Raul Gonzalez, qui ont conclu leur phase de poule à la première position, se sont ainsi qualifiés directement pour les quarts de finale de la compétition. C’est à cette occasion que les Parisiens se sont rendus du côté de Kiel ce mercredi soir pour la manche aller.

Une belle avance mais…

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le PSG a parfaitement su aborder cette soirée européenne. Les Rouge et Bleu ont ainsi validé un précieux succès sur l’un des parquets les plus difficiles du circuit (27-31). Et forcément, c’est une grande satisfaction qui ressort de l’intervention signée Elohim Prandi au sortir de ce match. Bien conscient qu’il reste encore le retour à disputer, l’international tricolore veut garder la tête froide afin d’atteindre le Final Four. « On a mis toute l’intensité possible. On peut encore corriger des choses, mais ce +4 est très important, même si rien n’est encore fait, a-t-il exposé dans des mots délivrés au site officiel du club. Il ne faudra pas nous reposer sur notre avance au match retour, nous devons également nous imposer. Les supporters étaient très chauds ! Mais on n’est pas sortis de notre match. On doit continuer comme ça. On a fait une grosse mi-temps, mais il en reste une deuxième. On aura l’avantage du terrain, mais si on ne met pas les ingrédients, ça ne servira à rien. »