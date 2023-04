Le PSG Handball a remporté le Derby face à Ivry ce samedi soir. Grâce à ce bon résultat, Elohim Prandi et ses partenaires ont recollé à Montpellier, leader depuis plusieurs semaines maintenant.

Profiter du faux-pas de Montpellier. Voici la mission des joueurs du PSG ce samedi face à Ivry en marge de la 23e journée de Ligue 1 de Liqui Moly Starligue. Un match à la portée des Parisiens et qui s’est finalement conclue sur un score assez large en faveur des locaux : 35-25. Les Héraultais s’étant inclinés dans le même temps du côté de Nantes, la Liqui Moly Starligue n’a jamais été aussi serrée cette saison.

Une victoire précieuse

En effet, Nantes (3e), le PSG et Montpellier (1er) se tiennent tous trois en un seul petit point. Raul Gonzalez, le coach rouge et bleu, a bien conscience de cette lutte acharnée pour le titre. D’où l’importance de cette victoire contre Ivry. « On a fait quelques erreurs en attaque en début de match. Mais notre défense a été performante, a-t-il analysé au sortir du match auprès du site officiel du PSG.. Nous avons géré le match et la victoire est le plus important. Ça nous permet de recoller à la première place, de ce championnat très serré. Le niveau est très haut. Montpellier et Nantes jouent très bien. C’est pour ça que le classement est aussi serré. »