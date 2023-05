Ce samedi, coup d’envoi à partir de 16h00, le PSG et l’Olympique Lyonnais se feront face en finale de la Coupe de France féminine. Sonia Bompastor, la coach rhodanienne, a évoqué ce choc en conférence de presse d’avant-match.

Les prochaines semaines seront décisives au sein du football féminin. On aura, en effet, le droit à deux confrontations XXL entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais. D’abord en finale de Coupe de France ce samedi à 16h00, puis en D1 Arkema une semaine plus tard.

Une question d’efficacité pour Sonia Bompastor

Pour ce qui est de ce dernier match, il sera capital dans la course au titre, les Rouge et Bleu possédant trois unités de retard sur leurs rivales. Et à quelques jours du coup d’envoi de la finale de la Coupe de France, Sonia Bompastor s’est présentée devant la presse pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. L’occasion pour la technicienne lyonnaise d’évoquer ce sprint final haletant.

« On a fait ce match à Dijon avec une victoire qui nous permet d’aborder cette finale avec de la sérénité et de la confiance, a exposé Sonia Bompastor dans des dires relayés par le site officiel de l’OL. Le groupe se sent bien, on est focus sur nos objectifs. On sait qu’on a deux semaines très importantes avec une finale de coupe de France et la finale du championnat face à Paris. On sait que ce seront deux matchs difficiles. (…) On sait qu’on aura en face de nous une équipe parisienne qui va aussi vouloir terminer sa saison par deux trophées également donc ça sera très disputé. (…) Elles ont perdu deux très grandes joueuses sur le plan offensif mais je sais qu’elles seront motivées face à nous. Même s’il manque des joueuses de leur côté, l’équipe qui sera la plus efficace fera la différence. »