Prandi (PSG Handball) : « Mon retour ? J’étais mort de faim »

Après trois mois d’absence en raison de son agression au couteau la nuit de la Saint-Sylvestre, Elohim Prandi (23 ans) a fait son retour sur les parquets contre Nancy le 27 mars dernier. À quelques heures du huitième de finale retour de l’EHF Champions League contre Elverum, l’arrière gauche est revenu sur son retour avec le PSG Handball.

« J’ai tellement attendu ce moment ! J’étais comme un lion en cage, mort de faim, j’en ai des frissons rien qu’en en parlant. J’avais envie de tout exploser. J’étais juste content d’être là, je ne calculais même pas les arbitres ! Mon seul objectif était seulement de faire une bonne prestation, se remémore Elohim Prandi pour Le Parisien. J’ai encore quelques paliers à passer, pour enfin reprendre le jeu à mon compte et être sur un nuage, il me manque encore des petites choses, telles que les repères sur le terrain et la capacité de changer de rythme. Je suis plutôt content de mon retour mais je dois faire mieux. Dès que j’aurai retrouvé mon niveau, il faudra rester dans la continuité. C’est maintenant que l’on va voir si je suis fiable. Je pense que je le suis. Je dois montrer à mon club qu’il peut me donner des responsabilités.«