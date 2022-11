Premier contrat professionnel pour une jeune joueuse du PSG

Comme l’équipe masculine, les Féminines du PSG possèdent un très bon centre de formation. On peut citer les cadres de l’équipe A, Marie-Antoinette Katoto ou bien encore Sandy Baltimore et Grace Geyoro, mais également Laurina Fazer qui commence à devenir une titulaire indiscutable à seulement 18 ans. Manssita Traoré espère figurer dans cette liste.

Ce mardi matin, le PSG a officialisé la signature du premier contrat professionnel de la jeune attaquante (19 ans), Manssita Traoré. Vainqueure du titi d’Or, récompensant les jeunes talents les plus prometteurs du club parisien, elle a signé un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2025, avec son club formateur. Elle a déjà fait quelques apparitions avec l’équipe première, dont notamment cette saison en UEFA Women’s Champions League contre Chelsea.

Manssita Traoré évolue avec l’équipe U19

« Née à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), Manssita Traoré a débuté le football au SFC Neuilly-sur-Marne, à l’âge de 9 ans, avant de rejoindre le club de sa ville natale quatre ans plus tard. En 2019, elle a intégré le Centre de Formation du Paris Saint-Germain« , rappelle le club de la capitale dans son communiqué. « Le PSG félicite Manssita pour son premier contrat professionnel et lui souhaite de poursuivre sa belle progression avec Rouge et Bleu« , conclut le club de la capitale.