Lors de son dernier match avant la Coupe du Monde, le PSG n’a fait qu’une bouchée d’Auxerre (5-0). Grâce à ce large succès, les Parisiens poursuivent leur invincibilité depuis le début de la saison toutes compétitions confondues et comptent cinq points sur son dauphin, Lens.

Lors de cette rencontre contre le promu, le PSG a pu compter sur plusieurs joueurs pour s’offrir ce large succès. Titulaire dans le couloir gauche, Nuno Mendes s’est offert deux passes décisives. L’une pour Kylian Mbappé et l’autre pour Carlos Soler. De l’autre côté du couloir, Achraf Hakimi s’est aussi montré décisif avec un but sur une percée solitaire de plus de quarante mètres. Remplaçant au coup d’envoi, Hugo Ekitike est entré en jeu à 15 minutes de la fin. Et le jeune attaquant s’est montré décisif avec une passe décisive, la deuxième en deux matches, et un but, son premier sous le maillot Rouge & Bleu.

Le PSG bien représenté dans le onze de la 15e journée

Des performances qui permettent à Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Hugo Ekitike et Kylian Mbappé d’être placés dans le onze type des fans de la Ligue 1. Dans un 4-3-3, les deux attaquants sont accompagnés par Alexis Sanchez, auteur d’un très beau coup franc contre Monaco. Le milieu de terrain est composé de Seko Fofana, Benjamin Bourigeaud et Dimitri Payet. Nuno Mendes et Achraf Hakimi voient Kolasinac et Gradit complétés la défense. Steve Mandanda est le gardien de cette 15e journée de Ligue 1 selon les fans du championnat de France.