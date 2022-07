Depuis plusieurs semaines, le PSG piste Gianluca Scamacca pour renforcer son attaque. Mais les discussions avec son club – Sassuolo – traînent en raison de la distance entre l’offre des Rouge & Bleu et de la demande du club italien. Les dirigeants parisiens ne veulent pas offrir plus de 40 millions d’euros alors que ceux du club de Serie A réclament 50 millions d’euros. Depuis plusieurs jours, une autre équipe est entrée dans la danse, West Ham.

Selon les informations de Sky Sports, via son journaliste Dharmesh Sheth, les Hammers auraient fait une première offre officielle à Sassuolo. Cette dernière serait de plus de 40 millions d’euros. Les discussions seraient positives entre les deux clubs et se poursuivraient. West Ham qui outre l’international italien également pisté par le PSG, discuterait avec Chelsea au sujet d’Armando Broja.

West Ham United have official bid of more than €40m on the table for Sassuolo striker Gianluca Scamacca. Positive discussions continue. Dialogue remains open with Chelsea over Armando Broja. #Scamacca #Broja #WHUFC

— Dharmesh Sheth (@skysports_sheth) July 21, 2022