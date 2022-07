Scamacca également sur les tablettes de West Ham

Dans ce mercato estival 2022, le Paris Saint-Germain cherche à renforcer sa ligne offensive. C’est en ce sens que le club de la capitale est allé chercher l’attaquant du Stade de Reims, Hugo Ekitike. A 20 ans, ce dernier s’est engagé avec le PSG en prêt jusqu’en 2023, accompagné d’une option d’achat qui sera automatiquement levée et l’engagera jusqu’en 2027. Mais les dirigeants parisiens ne comptent pas s’arrêter là puisque la piste menant à Gianluca Scamacca est toujours active. En effet, l’attaquant de Sassuolo est toujours dans les petits papiers de Luis Campos. Seulement aujourd’hui, nos confrères britanniques du média The Telegraph avancent qu’un autre point de chute est possible pour l’international italien de 23 ans.

Scamacca entre la Premier League et le PSG ?

Si les négociations semblent durer dans le temps entre le PSG et Sassuolo, Luis Campos pourrait perdre patience. Le club pensionnaire de Serie A attendrait 50 millions d’euros pour libérer son attaquant, de son côté le dirigeant Rouge & Bleu n’entend pas atteindre une telle somme dans ce dossier. C’est alors qu’un nouveau protagoniste intervient : West Ham United. Le club entraîné par David Moyes souhaite apporter un nouvel élément offensif à son groupe, pour ainsi concurrencer et épauler Antonio sur le front de l’attaque selon The Telegraph. Ces derniers avancent la somme de 41 millions d’euros pour que West Ham puisse s’attacher les services de Gianluca Scamacca.