Pour renforcer son attaque, le PSG a recruté Hugo Ekitike. Mais il piste aussi depuis plusieurs semaines Gianluca Scamacca. Même si un accord a été trouvé entre le joueur et les dirigeants parisiens, les discussions butent entre le PSG et Sassuolo. Le club italien souhaite récupérer 50 millions d’euros pour son buteur, le club de la capitale estime le prix trop élevé et ne souhaiterait pas mettre plus de 40 millions d’euros.

Opération à l’arrêt

Selon les informations du journaliste Matteo Moretto, le dossier de l’international italien est totalement à l’arrêt. La raison ? Les positions du PSG et de Sassuolo sont encore très éloignées. Pour rappel, Luis Campos et les dirigeants parisiens ne veulent plus surpayer les joueurs. Si Sassuolo n’accepte pas l’offre faite par le PSG, les Parisiens se pencheront sur d’autres pistes ou feront confiance à Arnaud Kalimuendo, buteur hier contre le Kawasaki Frontale, qui aurait impressionné Christophe Galtier.