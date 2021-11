Presnel Kimpembe de retour à l’entraînement collectif du PSG

Presnel Kimpembe a enchaîné les matches depuis plus d’un an que ce soit du côté du PSG ou de l’Equipe de France. Il n’a pas eu de repos et cela s’est vu sur ses dernières performances. Encore titulaire contre Bordeaux avant la trêve internationale, le titi parisien a été victime d’une lésion aux ischio-jambiers de la cuisse gauche.

Kimpembe avait donc dû déclarer forfait pour le dernier rassemblement de l’année 2021 de l’Equipe de France. Hier, le Parisien indiquait que le numéro 3 du PSG avait retouché le ballon tout en poursuivant son travail individuel. Mais ce mercredi, une bonne nouvelle est arrivée le concernant. Il a repris l’entraînement collectif. Suffisant pour le voir sur la pelouse du Parc des Princes contre Nantes samedi ? Les prochains jours nous apporterons plus sur cette possibilité.