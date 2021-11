Nouvelles rassurantes pour Neymar, Verratti et Kimpembe

Les supporters parisiens ont eu une trêve agitée entre les performances de certains et les états de santé des autres. Ce lundi soir, la « planète PSG » s’est arrêtée de tourner au moment de l’annonce du forfait de Neymar Jr contre l’Argentine pour une douleur à l’adducteur gauche et son retour précipité à Paris. Mais selon Le Parisien, son état ne susciterait pas d’inquiétude au sein du staff médical du Paris Saint-Germain.

En effet le quotidien local explique que si « rien ne dit qu’il sera en état de tenir sa place samedi pour la réception de Nantes, en Ligue 1 », ce dernier devrait être présent pour le déplacement à Manchester City. Le média annonce que « le staff parisien a été régulièrement en contact avec celui de la Seleção ces dernières heures et Neymar lui-même s’est montré assez positif sur le sujet. » Le joueur devra passer des examens dès son retour dans la capitale française pour déterminer la nature exacte de sa gêne.

Le Parisien partage aussi d’autres bonnes nouvelles concernant Marco Verratti et Presnel Kimpembe. Les deux joueurs, qui ont été à l’infirmerie pendant toute la trêve, ont pu retoucher le ballon et ont poursuivi dans le même temps une récupération individualisée. À voir désormais s’ils seront en mesure de tenir leur place pour la rencontre de C1 qui va se dérouler dans une semaine. Sergio Ramos s’entraîne normalement avec le groupe et participe même à des oppositions avec le reste du groupe. Ander Herrera s’est aussi échauffé à l’écart du groupe mais par « prévention ».