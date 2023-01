Depuis le départ de Thiago Silva, Marquinhos a récupéré le brassard de capitaine. Et depuis ce moment-là, c’est Presnel Kimpembe qui était son vice-capitaine. Après les déclarations de Christophe Galtier sur ce rôle qui était aussi dédié à Kylian Mbappé, le titi parisien a pris la parole à ce sujet sur Instagram.

Avec l’absence de Marquinhos contre l’US Pays de Cassel lundi soir, Christophe Galtier avait confié le brassard de capitaine du PSG à Kylian Mbappé. À l’issue de la rencontre, le coach parisien avait expliqué : « j’ai décidé qu’il soit le second capitaine depuis le début de la saison, il mérite d’avoir ce brassard quand Marquinhos n’est pas là. » Des paroles qui ont surpris beaucoup de monde et notamment Presnel Kimpembe. Tard hier soir, le défenseur central a posté sur sa story Instagram une réponse à ce changement au sein des capitaines du PSG.

« Je respecterai toujours les décisions du club »

« Ces dernières heures, j’ai pu entendre et lire beaucoup de choses à mon sujet. Je souhaite donc mettre les choses au clair afin d’éviter de continuer à faire propager de fausses informations à mon égard. Je n’ai pas été mis au courant de cette décision, ceci est complètement faux… Cela dit, je respecterai toujours les décisions du club. » Pour rappel, dans son édition du jour, le Parisien explique qu’il n’y a pas qu’un seul vice-capitaine au PSG cette saison. « La nomination de Kylian Mbappé en tant que vice-capitaine s’inscrit dans le cadre d’un capitanat tournant lorsque Marquinhos manque à l’appel. » L’attaquant, comme Marco Verratti, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos, sont les quatre joueurs désignés par Christophe Galtier pour porter le brassard de capitaine lorsque Marquinhos est absent. Une information confirmée par le journaliste spécialiste du PSG pour France Bleu Paris, Bruno Salomon.