Le PSG toujours intéressé par Marcus Rashford ?

Marcus Rashford est actuellement très en forme avec Manchester United. Il a marqué au moins un but lors de huit de ses neuf derniers matches. Alors qu’il a vu son contrat prolongé automatiquement d’un an avec les Red Devils, il serait toujours dans le viseur du PSG.

En fin de contrat en juin 2023, Marcus Rashford a vu une option dans son contrat être levée par Manchester United. L’attaquant (25 ans) est donc désormais lié avec son club formateur jusqu’en juin 2024. Les Red Devils aimeraient lui faire signer une nouvelle prolongation de contrat, sachant que l’international anglais attise les convoitises. Intéressé cet été, le PSG n’aurait pas abandonné cette piste.

Erik ten Hag le pousse à prolonger

Selon les informations du Telegraph, Marcus Rashford susciterait un vif intérêt de la part du PSG. Manchester United serait actuellement en discussions avec ses représentants pour essayer de trouver un accord pour une prolongation de contrat. Son entraîneur, Erik ten Hag, lui aurait fait comprendre qu’il était essentiel dans le fait que Manchester United revienne au top en Premier League et qu’il souhaitait qu’il prolonge avec son club formateur. De son côté, l’international anglais est concentré sur le football et veut éviter toutes les distractions. The Telegraph qui explique que le PSG sera très certainement à la recherche d’un attaquant d’envergure l’été prochain, Lionel Messi étant en fin de contrat « et visé par l’Inter Miami et Kylian Mbappé toujours visé par le Real Madrid. » Le média britannique qui conclut en indiquant qu’il y avait aussi des interrogations sur l’avenir de Neymar.