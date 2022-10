Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG reçoit le Maccabi Haïfa dans le cadre de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Avec cette rencontre au Parc des Princes, les Rouge & Bleu pourraient valider leur qualification pour les huitièmes de finale. Pour cela, Christophe Galtier devrait pouvoir compter sur un retour important en défense.

Nuno Mendes trop juste

Blessé aux ischio-jambiers contre Brest le 10 septembre dernier, Presnel Kimpembe avait fait son retour à l’entraînement collectif avec ses coéquipiers en fin de semaine dernière. Un timing trop court pour qu’il fasse le voyage à Ajaccio vendredi. Mais selon l’Equipe, le titi parisien devrait bien figurer dans le groupe pour la réception du club israélien et pourrait même être titulaire en défense centrale au côté de Marquinhos. RMC Sport confirme cette information tout en indiquant que l’entraînement de ce matin permettra de déterminer s’il peut débuter demain. Présent à l’entraînement collectif hier après sa blessure contre Benfica le 6 octobre, Nuno Mendes devrait l’impasse sur cette rencontre de Champions League et faire son retour contre Troyes samedi. Pour le reste de la composition, Fabian Ruiz – auteur d’un très bon match contre Ajaccio – devrait poursuivre contre le Maccabi Haïfa. Il devrait accompagner Vitinha et Renato Sanches dans le milieu à trois selon le quotidien sportif. Ce dernier prendrait la place de Marco Verratti, suspendu pour cette rencontre en raison d’une accumulation de carton. Sans surprise, l’attaque devrait être composée par Lionel Messi, Neymar et Kyilian Mbappé.